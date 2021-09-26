Necati Erkmen: “Bursaspor’a karşı oynadığımız oyun inşallah devam eder”

40 kazanılan Bursaspor maçı sonrası Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, “Hafta içesinde Bursaspor’un yeni hoca değişikliği ile birlikte farklı bir oyun oynayacaklarını söylemiştik oyuncularımıza. Ona göre çalıştık ve kazandık. Lig devam ediyor. İnşallah bu oyunumuz devam eder” dedi.

Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, 40 kazanılan Bursaspor karşılaşması sonrası şunları söyledi:

“Gerçekten bizim için güzel ama kardeş takım Bursaspor için zor bir müsabakaydı. Biz geçen hafta kendi sahamızda çok üstün oynadığımız, rakibin kalesinin önünde net pozisyonlarda, şanssızlık ve direkten dönen toplarla gole ulaşamamıştık. Hafta içesinde de Bursaspor’un yeni hoca değişikliği ile birlikte farklı bir oyun oynayacaklarını söylemiştik oyuncularımıza. İlk yarı özellikle ortalarında rüzgar geçtikten sonra attığımız iki golle ilk yarıyı önde geçirdik. İkinci yarıya da golle başladık. 30 olduktan sonra müsabakanın devamında da özellikle ikinci bölge ve savunmayı çok iyi yaptık. Lig devam ediyor. Biz de yolumuzda devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta içerde çok önemli bir maçımız var. İnşallah bu oyunumuzu orada devam ettiririz.”

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