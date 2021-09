Özcan Bizati: “Konuşmanın değil iş yapmanın zamanı”

Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, Ankaragücü mağlubiyeti sonrası, “Bir an önce toparlanmamız gerekiyor. Konuşmanın değil iş yapmanın zamanı. Bu takıma güven kazandırmak gerekiyor” dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, 40 sona eren Ankaragücü maçı sonrası açıklamalarda bulundu. 53 yaşındaki teknik adam şunları söyledi: “Fiziksel olarak yeterli olmayınca taktiksel eksiklerimiz de ortaya çıktı. Rakipten çok uzak oynadık. Özellikle öne çıkmaya çalıştığımız pozisyonlarda rakibe yakın oynamamaktan, doğru pozisyon almamaktan rakibin hızlı hücumlarına cevap veremedik. Eksik yakalandık, 6’ya 4 yakalandığımız pozisyonlar oldu. Bunun üstüne bireysel hatalarda eklenince mağlup olduk. Bir an önce toparlanmamız gerekiyor. Konuşmanın değil iş yapmanın zamanı. Bu takıma güven kazandırmak gerekiyor. Güvenimiz inanılmaz düşüktü. Kendisine güvenen bir takım olması gerekiyor. Çalışmamız gerekiyor, şu an onu söyleyebilirim.”

