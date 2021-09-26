Teknik Direktör İsmail Ertekin kalp krizi geçirdi

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Bursalı Teknik Direktör İsmail Ertekin'in kalp krizi geçirdiği ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Son günlerde adı Bursaspor'la da anılan Bursalı antrenör İsmail Ertekin kalp krizi geçirdi. Bursaspor'un Ankaragücü maçını televizyondan izlerken fenalaştığı ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen 62 yaşındaki teknik adamın, hastaneye kaldırılarak ameliyata alındığı bildirildi. Ertekin'in tedavisine devam ediliyor.

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