Bursalı teknik direktör Bursaspor-Ankaragücü maçını izlerken kalp krizi geçirdi

"Hiçbir ABD lideriyle bu durumu yaşamadım"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursalı teknik direktör İsmail Ertekin, BursasporAnkaragücü maçını izlerken kalp krizi geçirdi. Hemen hastaneye kaldırılan Ertekin'in ameliyata alındığı öğrenildi.

Bursalı teknik direktör İsmail Ertekin, Bursaspor ile Ankaragücü maçını televizyondan izlerken fenalaştı. Hemen hastaneye kaldırılan Ertekin'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi. 62 yaşındaki teknik adamın ameliyata alındığı belirtildi. Bursaspor'un eski futbolcusu ve antrenörü Ertekin'e anjiyo yapıldığı ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.