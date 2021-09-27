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Bursa'da unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları çocuklarla buluştu Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ip atladı

İHA

Bursa'da unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları çocuklarla buluştu Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ip atladı

Bursa'da Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sokak Oyunları Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte; Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ip atladı
Bursa’da bu yıl 14.’sü gerçekleştirilen Sokak Oyunları Şenliği, unutulmaya yüz tutan sokak oyunlarını çocuklarla buluşturdu.
Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını tekrar gündeme getirmek ve yaşatmak, çocuklar arasındaki sosyal iletişimi artırmak amacıyla düzenlenen ve geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle yapılamayan Sokak Oyunları Şenliği’nin 14’üncüsü Hüdavendigar Kent Parkı’nda renkli görüntülere sahne oldu. Alana kurulan istasyon oyunlarında çocuklar, istop, saklambaç, dokuztaş, yakan top, balık ağı, don ateş, körebe, cilli, mendil kapmaca ve ip atlama gibi oyunları hem öğrendi hem oynadı. Çocuklar arasında düzenlenen tornet yarışması da oldukça çekişmeli anlara sahne oldu.
Çocukların heyecanına ortak olan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da ip atlamayı, külah atmayı ve tahta araba yarışmasına katılmayı ihmal etmedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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