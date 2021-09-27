Bursalı mobilya markası Zeki Sarı Mobilya kendi bünyesinde oluşturduğu Z KIDS isimli çocuk mobilyası markasıyla dünyaya açılmaya hazırlanıyor. Bursa’nın Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde açtığı 2 mağazanın ardından İnegöl Mobilyum AVM ve Mudanya yolu üzerinde açacağı 2 ayrı mağaza için görüşmeleri tamamlayan firma, Bursa genelinde 4 mağazanın ardından bayilik usulüyle büyümeye devam edecek. Ortadoğu’da özellikle Irak’ta, Avrupa’da da Kosova’da kısa sürede ismini duyuran firma buralarda da bayilikler açmak için hazırlıklarını tamamlamış durumda.

Bursalı mobilya markası Zeki Sarı Mobilya kendi bünyesinde oluşturduğu ZKIDS isimli çocuk mobilyası markasıyla oluşturduğu ilk mağazasını Nilüfer'de açtı. Alaaddinbey Mahallesi İzmir yolu Özdilek AVM yanındaki konsept mağazanın açılışı geçtiğimiz gün yapıldı. Açılışa, Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz ve Nilüfer Eski Belediye Başkanı Mustafa Bozbey katıldı.

Duanın ve kurdele kesiminin ardından davetliler konsept odalar halinde dizayn edilmiş mağazayı gezdi. Açılış sonrasında konuşan firma sahibi Zeki Sarı, 50 odalı bir konsepte sahip mağazada çalışan mimarlar tarafından özel tasarımlarda yaptıklarını belirtti.

Bursa genelinde kendi bünyelerinde açacakları 4 ayrı mağazanın ardından bayilik vererek büyümelerini sürdürmek istediklerini belirten Sarı, Z KIDS'i bayileştirmek için kurumsal alt yapısını büyük bir titizlikle hazırladıklarını söyledi.

Yurt dışında sosyal medyada çok ciddi reklamlar yaptıklarını da dile getiren Sarı firmasının Ortadoğu'da özellikle Irak'ta, Avrupa'da da Kosova'da tanındığını belirtti.

Sarı, "Kosova'dan bir müşterimiz geldi. Avrupa'da 4 tane mağazası varmış. Bizim konsepti çok beğendi. Z KIDS konseptini Kosova'da açmak istiyor. Bununla ilgili görüşmeler yaptık. Bu tarz talepler var. Değerlendirmeleri yapacağız. Kısa zaman içerisinde de yurt dışına açılmayı planlıyoruz. Biz diğer mağazalardan farklıyız. Sadece bir genç odası satmaya çalışmıyoruz. Konsept olarak bunun perdesini de, halısını da, duvar keğıdını da, tavan lambasını da oluşturuyoruz. Müşteri geldiği zaman ben bu odayı konsept olarak satın almak istiyorum" dediğinde hep beraber alabiliyor. Yani diğer rakipler gibi genç odası ya da çocuk odasını satın aldıktan sonra halıcıya ayrı, perdeciye ayrıca gitmeye gerek kalmıyor" diye konuştu.

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