Bursa Uludağ TTO, başarılarına bir yenisini daha ekledi

Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin (Bursa Uludağ TTO) girişimcileri yeni başarılara imza atmaya devam ediyor. Knob Coffee Grinder, kitlesel fonlama platformu Kickstarter’daki kampanyasının ilk 3 gününde 100 bin dolarlık destek topladı.

Rol model olan Bursa Uludağ TTO girişimcileri, yeni başarılara imza atmaya devam ediyor. ULUKOZA’daki başarılı projeler arasında yer alan Knob Coffee Grinder Globale açıldı. Kitlesel fonlama platformu Kickstarter'da kampanya başlatarak, kısa zaman içerisinde 25 bin dolarlık hedefini aşmayı başaran Knob, şu ana kadar 219 bin dolarlık destek topladı. Birçok yenilikçi özelliğe sahip eşsiz bir manuel kahve değirmeni olan Knob Coffee Grinder’ın 1 Eylül’de başlayan fon toplama kampanyası ay sonuna kadar sürecek.

Kahve, tasarım ve mühendislik konularında tutkulu 7 genç girişimcinin bir araya gelerek tasarladığı ve geliştirdiği Knob Coffee Grinder’e ekipten endüstri ürünleri tasarımcısı Ahmet Ergün’ün ödüllü tasarımı COFHA ilham oldu. Pandemi dönemini fırsata çevirerek uzun zamandır üzerinde tartıştıkları projeyi hayata geçirmek için kolları sıvayan ekip, yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın ardından birçok yenilikçi özelliği olan eşsiz bir manuel kahve değirmeni ortaya çıkardı.

Uzun zamandır piyasada birçok çeşidi bulunan ancak 3. nesil kahve tüketicilerinin isteklerini karşılayamayan manuel kahve değirmenlerine yepyeni bir alternatif olarak geliştirilen ürün, ayar mekanizmaları sayesinde birçok farklı partikül boyutuna göre kahve öğütebiliyor. Knob Coffee Grinder tek bir değirmenle Türk kahvesinden Cold Brew’a kadar tüm demleme metotlarını kullanabiliyor.

Knob kahve değirmeni, manuel el değirmenlerinde yaşanan en büyük sorun olan yalpalamadan kaynaklı tutarsız öğütme sorununa da çözüm üretti. Knob ekibi, yalpalamanın başlıca sebebi olan merkezdeki milin, burcun ve yayın olmadığı, dünyada ilk olma özelliği taşıyan bir tasarım geliştirdi. Milsiz tasarım sayesinde yalpalama sorunu çözülürken, hiçbir öğütücüde olmadığı kadar geniş bir iç hacim ve temizleme kolaylığı elde edildi. Knob Coffee Grinder, kitlesel fonlama platformu Kickstarter’daki kampanyasının ilk 3 gününde 100 bin dolarlık destek topladı.

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