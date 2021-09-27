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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl'de akıllı park sayısı artıyor

İHA

İnegöl'de akıllı park sayısı artıyor

İnegöl Belediyesi, akıllı şehir altyapısının önemli adımlarından biri olan Güvenli Park Uygulaması kapsamında 17’nci çocuk parkını kameralarla donattı.
İnegöl Belediyesi, akıllı şehir hedefine adım adım yürüyor. İnegöl'deki çocuk parkları güvenli park uygulamasıyla kameralarla donatılarak daha güvenli hale getiriliyor. Bugüne kadar 16 parkta güvenli park uygulamasını hayata geçiren İnegöl Belediyesi, toplamda 17’nci güvenli park uygulamasını Kemalpaşa Mahallesinde uyguladı. Zübeyde Hanım Anaokulu karşısında bulunan park, Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla güvenli parka dönüştürüldü. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Akıllı ve teknolojik parklar oluşturmayla ilgili çalışma ve çabamız devam ediyor. Özellikle şehrin yönetsel anlamda akıllı şehir hüviyetine bürünebilmesi için öncelikle tabi şehrin bu manadaki altyapısını kurgulamak gerekiyor. Parklar için de aynı durum geçerli. Bunlarla ilgili göreve geldiğimiz günden bu güne özellikle şehirde yapılan kazı çalışmalarını, onarım ve yenileme çalışmalarını bir fırsat olarak görüp bu çalışmalar sayesinde de teknolojik şehir yönetimi noktasında kendi altyapımızı oluşturma çabamız devam ediyor. Parklarımızda da parkların güncelleme süreci, yenilenme süreci gelen alanlarda yeni bir park oluşturuyorsak da o yeni parkı oluştururken teknoloji ihtiyacı olan altyapıyı kurarak parklarımızı akıllı park hüviyetine dönüştürüyoruz. Bu yıl toplamda 10 tane parkımızı dönüştürmüş olacağız. Özellikle bunları da belirlerken o parklardaki yaşanan gerçek durumu gözleyerek ihtiyacı buna göre önceliklendiriyoruz. Herhangi bir parkı sıraya almak yerine, o parkta eğer ki kullanım esnasında bir sorun, problem varsa ya da bunu öngörüyorsak bunu gidermek anlamında özellikle akıllı kameralar ve beraberinde bas konuş sistemleri gibi merkeze bilgi verilebilecek teknolojik altyapıyı koyarak akıllandırmış oluyoruz. Burada vatandaşlarımızın daha güvenli bir ortamda vakit geçirmelerini istiyoruz” dedi.
Başkan Taban, Kemalpaşa Mahallesinde bir parkın daha kameralarla donatarak daha güvenli hale getirildiğini hatırlatarak, “Asıl hedefimiz ve gelmek istediğimiz nokta da şu; şehrimizde oluşturduğumuz akıllı altyapı sayesinde yarın bu şehrin her noktasına koyduğumuz sensör ve kameralarla, ölçüm ve takip sistemlerini bir merkezden izleyerek parkların, sokakların, caddelerin güvenli şekilde takibini yapmak. Bu da bizlere yönetim anlayışımız noktasında bir yerde bir sorun varsa anında müdahale edebilme gibi bir imkan oluşturacak. Sorun olan bölgelerde rehabilite edici, önden giderek orada koruyucu hizmetleri nasıl yapabilirizi oluşturmamızı sağlayacak” diye konuştu.

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