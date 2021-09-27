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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BESAŞ akademik dünyaya ışık oluyor

İHA

BESAŞ akademik dünyaya ışık oluyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ’ın ARGE Tesisi, Uludağ Üniversitesi akademik personeli ve öğrencilerine ekmek ve unlu mamuller üzerine araştırma ve deney yapmalarına modern makine ve ekipmanlarıyla imkân sağlıyor.
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz ile Ziraat Fakültesi Dekanı Prof Dr. İlhan Turgut, BESAŞ’ı ziyaret ederek yapılan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Tesiste ve ekmek üretim merkezinde incelemeler de bulunan Rektörü Prof. Dr. Kılavuz ve Ziraat Fakültesi Dekanı Prof Dr. Turgut, BESAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demir, Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Çelik, Genel Müdür Hakkı Gülşen ve Genel Müdür Yardımcısı İhsan Işık ile de bir araya geldi. Toplantıda Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Uludağ Üniversitesi arasında imzalanan Gıda ve Beslenme İş Birliği Protokolü kapsamında faaliyetlerini sürdüren BESAŞ Unlu Mamuller Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin geliştirilmesi ve sektöre ilişkin yeni projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
Akademik dünyaya ekmek ve unlu mamuller üzerine kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapabilmeleri için laboratuvar imkânı sağlayan BESAŞ Unlu Mamuller Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nde öğrencilere kendi branşlarında staj, aynı zamanda birebir üretim aşamalarında uygulamalı eğitim alma imkanı da sağlıyor.

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