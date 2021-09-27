Camdan fırladı, uçurumdan çıkarıldı

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Bursa'da, kaza yapan kamyonun sürücüsü, camdan fırlayıp uçuruma uçtu. Sağlık ekipleri, uçurumdan çıkardığı yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Kaza, Mustafakemalpaşa ilçesinin Karapınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mahallenin içme suyu işini yapan firmaya ait 10 VR 715 plakalı kamyon sürücüsü, tâli güzergâhtan inişte direksiyon hakimiyetini kaybetti. İçinde iki kişinin bulunduğu kamyon uçuruma düşmekten son anda kurtulurken, şarampole devrilen aracın sürücüsü Murat K., camdan fırlayarak, uçurumun kenarına düştü. İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin yardımıyla gece geç saatlerde uçurumdan çıkarılan sürücü Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yanındaki yolcu Turan K.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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