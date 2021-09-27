Kestel’de baca yangını korkuttu

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir fabrikanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Olay, Kestel Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın bacasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin ve dumanların çıktığını gören fabrika çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.