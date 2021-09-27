Bursaspor Kulübü kadro dışı kalan Hasan Ayaroğlu ve Aykut Akgün’ü affetti

Bursaspor Kulübü yaptığı açıklamada, Hasan Ayaroğlu ve Aykut Akgün'ün yeniden A Takım ile antrenmanlara çıkacağını duyurdu.

Bursaspor’da kadro dışı bırakılan ve çalışmalarını Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri’nde devam eden Hasan Ayaroğlu ve Aykut Akgün affedildi. Yeşilbeyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Teknik Direktörümüz Özcan Bizati’nin raporu ve Yönetim Kurulumuzun gerçekleştirdiği toplantı sonucunda, daha önce kadro dışı bırakılan profesyonel futbolcularımız Aykut Akgün ve Hasan Ayaroğlu’nun tekrar A takımımızla çalışmaları kararlaştırılmıştır.”

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