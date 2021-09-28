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(Özel) Mahallenin gönüllü kurtarıcıları her zaman göreve hazır Her ay eğitim alan mahalle afet gönüllüleri 7-24 teyakkuzda bekliyor

İHA

(Özel) Mahallenin gönüllü kurtarıcıları her zaman göreve hazır Her ay eğitim alan mahalle afet gönüllüleri 7-24 teyakkuzda bekliyor

Bursa'da mahalle afet gönüllüleri 724 göreve hazır bekliyor.
Afetlerde hayatta kalanların büyük kısmı, ilk 24 saat içinde çevreden yetişen, genellikle eğitimi ve ekipmanı olmayan yakınları ve komşuları tarafından kurtarılıyor. Bu gibi durumlara karşı her mahallede "afet gönüllüleri" yetiştiriliyor. Eğitim verilen gönüllülere ekipman sağlanıyor. Nilüfer ilçesinde 3 mahalleden gönüllülerin katılımıyla "mahalle afet gönüllüleri ekibi" kuruldu. Aldıkları 36 saatlik teorik eğitimin ardından gönüllüler her ay bir araya gelerek bilgilerini tazeliyor. Gönüllüler, afet durumunda nasıl ilk müdahale yapılacağı konusunda bilgiler alıyor. Her mahalleden katılacak gönüllülerle ekibin sayısının daha da artırılması hedefleniyor.
Nilüfer'in Barış Mahallesinde bir araya gelen mahalle afet gönüllüleri, burada her ay aldıkları eğitimleri tekrarladı. Mahalle muhtarı Sevilay Karaca, "Mahalle afet gönüllüleri, özellikle afet ânında yerelde halkın müdahale kapasitesini arttırmak, yereldeki gücü kullanmak üzere yapılan bir proje. Bu proje 1999 depreminden sonra 2000 yılında Kocaeli'nde ortaya çıktı. Daha sonra bu sürdürülen bir proje oldu. 21 yıldır devam ediyor. Biz de Bursa merkezde bu projeyi gündeme getirmek istedik. Nilüfer'in Barış, Altırşehir ve Yüzüncüyıl mahallelerinden oluşan 60 kişilik gönüllüler ordusu var. Afet anında ilk 72 saat çok önemli. Bu 72 saat içerisinde ilk müdahaleyi halk yapıyor. Bu kurtarmaların yüzde 7080'ini halk yaparken, aynı zamanda kurtarılanların yüzde 50'si yanlış kurtarmadan dolayı ölüyor. Biz halkı eğitelim diye düşündük ve böylece hayatta kalma oranını arttıralım dedik. Biz de bu projeye dahil olduk. İstanbul Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği tarafından eğitimlerimizi aldık. Bu konuyu daha da genişletmek, mahalle afet gönüllüsü sayısını arttırmak istiyoruz. Mahalle afet gönüllüsünün 36 saatlik teorik eğitimi var. Ben eğitimimi aldım, kenara çekileyim yok. Sürekli olarak eğitimi tekrar etmek gerekiyor. Tekrar etmediğiniz bir eğitimi unutuyorsunuz. Bizim unutma gibi bir lüksümüz yok, her ân her şeye hazır olmak zorundayız. Dolayısıyla eğitimleri her ay biz düzenli olarak tekrar edeceğiz. Üstüne daha başka eğitimler koyacağız. Apartmanlara gidip onlara bu işi anlatacağız. Onlardan da destek isteyeceğiz. Onlardan da destek isteyeceğiz. 15 bin nüfuslu mahallede 20 kişilik afet gönüllüsü çok az. Biz her apartmandan ya da her siteden birilerinin katılmasını bekliyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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