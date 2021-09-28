“Spor Adası” Karacabey’de sporun merkezi olacak

Karacabey’de spora ve sporcuya yatırım çalışmaları kapsamında süren faaliyetler devam ediyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, önceki gün Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ayhan Sağlam ile birlikte, Spor Adası içerisindeki Gençlik ve Spor Müdürlüğü tesislerini ziyaret etti. Tesislerde, yeni yapılan ve belediyenin katkılarıyla hayata geçirilen yüzme havuzu ile streetball sahasını inceleyen Özkan, yapılan çalışmalar hakkında da eğitmenlerden ayrıntılı bilgi aldı. Spor Adasının ilçede sporun gelişimine büyük katkı sağlayacağını ifade eden Özkan,“40 dönümlük bir alan üzerinde bulunan yerleşkede şehir stadı, spor salonu, güreş salonu, tenis kortu, basket sahası ve biri çim diğeri sentetik olmak üzere 2 açık futbol sahası yer alıyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü de yine bu ada içerisinde. Spor Adası, içerisinde özetle futbol, atletizm, basketbol, voleybol, hentbol, güreş, karate, okçuluk, wushu, kort tenisi, yüzme ve streetball gibi çeşitli branşlarda aynı anda 417 sporcuya hizmet verebilirken, 4 bin kişilik seyirci kapasitesiyle de göz dolduruyor. Gençlik ve Spor Müdürlüğüne yaptığımız desteklerle bu faaliyetleri daha da çeşitlendirip halkımızın, gençlerimizin hizmetine vereceğiz.Bu anlamda, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor il Müdürümüz Salih Beşparmak ile Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziyarette, Karacabey Belediye Spor Basketbol Takımının çalışmalarını da yakından izleyerek genç sporcularla tanışan Başkan Özkan,yaz spor okullarında basketbol, voleybol, yüzme, kort tenisi, futbol, güreş, karate branşlarında 514 öğrenciye eğitim verildiğini de sözlerine ekledi.

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