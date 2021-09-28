Yenişehirde kayıp alarmı 2 gündür kayıp kadın her yerde aranıyor

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Bursa'da evinden çıkan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan kadın her yerde aranıyor.

Yenişehir ilçesindeki evinden pazar günü saat 18.00 sıralarında çıkan Şerife Ergün sırra kadem bastı. Kendisinden bir daha haber alınamayan Şerife Ergün her yerde aranıyor. Ailesi, Ergün'ü görenlerin, insaniyet namına güvenlik güçlerine haber vermelerini veya 0532 788 2836 numaralı telefonu aramalarını istedi.

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