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Yenişehirde kayıp alarmı 2 gündür kayıp kadın her yerde aranıyor

İHA

Yenişehirde kayıp alarmı 2 gündür kayıp kadın her yerde aranıyor

Bursa'da evinden çıkan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan kadın her yerde aranıyor.
Yenişehir ilçesindeki evinden pazar günü saat 18.00 sıralarında çıkan Şerife Ergün sırra kadem bastı. Kendisinden bir daha haber alınamayan Şerife Ergün her yerde aranıyor. Ailesi, Ergün'ü görenlerin, insaniyet namına güvenlik güçlerine haber vermelerini veya 0532 788 2836 numaralı telefonu aramalarını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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