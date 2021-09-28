Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehre inip yemek aradı

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Bursa'da aç domuzlar şehre inerek yemek aradı. Bir süre yemek arayan domuzlar gözden kayboldu.

Bursa'da havaların soğumasıyla birlikte aç kalan ve yemek bulamayan domuzlar şehre indi. Yemek arayan aç domuzlar bir süre sonra gözden kayboldu.

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