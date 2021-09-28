Kış spor okullarında yeni dönem başladı

Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen kış spor okullarında eğitimler başladı.
Yıldırım Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde gerçekleştirilen kurslara 413 yaş aralığındaki çocuklar katılacak. 5 Haziran 2022’ye kadar devam edecek kış spor okullarında, karate, masa tenisi, tekvando, jimnastik, yüzme, tenis, basketbol, futbol, voleybol, kick boks, badminton, güreş, boks ve satranç olmak üzere 14 farklı branşta eğitimler verilecek. Çocuklar, alanında deneyimli spor antrenörleri eşliğinde istedikleri branşta spor yapma imkânı bulurken, kendilerini hem bedenen, hem zihnen geliştirebilecek. Eğitimler hafta içi ve hafta sonu olmak üzere Sinandede Çocuk Cimnastik Merkezi, Yunus Emre Spor Kompleksi, Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisi, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi ile Erikli Yüzme Havuzu ve Umurbey Yüzme Havuzu’nda gerçekleştiriliyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.