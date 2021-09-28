Sağlık turizminde Bursa öne çıkıyor ''Türkiye 2023’de medikal turizmden 20 milyar dolar gelir hedefliyor'' ''Termal turizmde Türkiye dünyada 7 sırada yer alıyor''

Türkiye sağlık turizminde önde gelen ülkeler arasında girmeyi başardı. Bursa, sağlık turizminde termal su potansiyeli ile öne çıkarken şehirde yeni yatırımlar planlanıyor.



Türkiye, sağlık turizminde 2020 yılında pandeminin etkisiyle toplam 388 bin 150 turisti ağırladı. 2020 yılında sağlık turizminden elde edilen gelir ise 548 milyon 882 bin dolar oldu. Bursa şehri sağlık turizminde önde gelen şehirlerin başında yer alıyor. A Grubu Şehir Plancısı Bayram Vardar, Bursa’da sağlık turizminde termal su potansiyeli ile alakalı gelişmelere dikkat çekti.



'' Ülkemizde 2023 yılında medikal turizmden 20 milyar dolar gelir hedeflenmektedir''

Türkiye’nin potansiyeli hakkında bilgi veren Şehir Plancısı Bayram Vardar, ''Dünya’da milyonlarca uluslararası hasta trafiği var. 2023 yılında tahmini olarak 1 trilyon dolar sağlık turizmi harcaması bekleniyor. Büyüme hızı en yüksek turizmi tarzı olan sağlık turizminin yıllık büyüme hızı yaklaşık yüzde 20’ler civarındadır. 10’uncu Kalkınma Planı hedeflerine göre; Türkiye'nin orta vadede medikal turizmde dünyanın ilk 5 destinasyonu içerisinde olması ve ileri yaş turizminde 10 bin yatak kapasitesi oluşturulması, 150 bin yabancı turistin ülkemizi ziyaret etmesi ve 750 milyon dolar gelir elde edilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca 10’uncu Kalkınma planına göre medikal turizmden 5,6 milyar dolar hedeflenmektedir. 2023 yılında ise medikal turizmden 2 milyon hasta ve 20 milyar dolar gelir hedefi bulunmaktadır'' şeklinde konuştu.



''4090 derece sıcaklıktaki termal su, toplam 14 bin yatak kapasiteli birçok tesisi besleyebilecek miktarda''

Bursa’daki termal turizm potansiyeline de dikkat çeken Vardar, ''Termal turizmde Türkiye, ilk 7 ülkeden birisidir. Avrupa’da Kaynak potansiyeli açısından birinci sıradadır. Bursa da sondajlarla elde edilen 4090 derece sıcaklıktaki termal su, toplam 14 bin yatak kapasiteli birçok tesisi besleyebilecek miktardadır. Bursa’da yıllarca üzerinde oturduğumuz termomineralli su rezervleri son yıllarda İl Özel İdaresinin açtığı sondajlar ile yeryüzüne çıkarıldı. Bursa, Uludağ eteklerinden kaynayarak çıkan, şehir merkezine kadar gelen ve burada çoğu kaplıcaya hayat veren şifalı sulara sahiptir. Bursa’nın geniş tarihi mirası içinde bulunan mimari yapıları arasında cami, medrese, türbe, hastane, imaret, dergah, mescit, tekke, han, hamam ve kaplıcalar yer almaktadır. Evliya Çelebi Seyahatname’sinde, bir kısmı termal su ile çalışan 1640 yılında sadece Bursa’da 3 bin tane hamam bulunduğundan bahsediyor. Kadim bir termal şehir olan Bursa’da 400 litre/saniye debideki kaplıca suyunu daha efektif kullanacak modern tesisler olmadığı için, petrolünü işleyemeyen orta doğu ülkeleri gibi çok değerli bu doğal kaynağı değerlendirememekteyiz'' diye konuştu.



Bursa’da termal temelli fizik tedavi, geriatri tesisleri için devletin özel teşvikler de hazırlaması bekleniyor. Projeleri bitirilmiş 3 ayrı kompleks tesis, mimarlar odası gibi kurumların basit şikayetleri yüzünden hayata geçirilemedi. Eski İpekiş binası ve Sıcak Su Bölgesi’nde projelendirilmiş çok sayıda tesis, küçük bir teşvik ile uluslararası sağlık turizmi için yatırımların gerçekleşmesini bekliyor.

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