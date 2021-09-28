Nilüfer Belediyesi’nden okullara fide ve tohum desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüfer Belediyesi’nden okullara fide ve tohum desteği

İHA

Nilüfer Belediyesi’nden okullara fide ve tohum desteği

Nilüfer Belediyesi Kent Bostanları’ndan fide, tohum ve gübre desteği alan öğrenciler, marul, lahana ve brokoli fidelerini okul bahçesine dikti.
Her yaştan insanı tarım ve sağlıklı gıdayla buluşturmak için bugüne kadar birçok projeyi hayata geçiren Nilüfer Belediyesi, bu konuda gelecek kuşakları da yetiştiriyor. Ürünlü Mahallesi’ndeki Nilüfer Belediyesi Küçük Ölçekli Kent Bostanları’nda ve İhsaniye Mahallesi’ndeki Mini Bostan’da ilkokuldan üniversiteye kadar her yaştan öğrencileri konuk ederek ekim, dikim, tohum alma ve hasat işlemi yaptıran Nilüfer Belediyesi, kentteki okullara fide, tohum, kompost ve gübre desteğinde de bulunuyor.
Nilüfer Kent Bostanları’ndan kışlık sebze fide ve tohumlarıyla kompost gübre talep eden okullardan biri de 3 Mart Azizoğlu Ortaokulu oldu. Nilüfer Kent Bostanları Sorumlusu Selin Bıçakçıoğlu, ilk olarak 6. sınıf öğrencilerine fide, tohum, ekim, dikim ve kompost gübre hakkında bilgilendirme yaptı. Öğrenciler daha sonra, okul bahçesinde oluşturulan yataklarda, toprağı kompost gübreyle zenginleştirdi. Marul ve brokoli fidelerini kendi elleriyle toprağa diken öğrenciler, ardından fidelere can suyunu verdi. Ziraî üretim yapmaktan dolayı heyecanlı olduklarını dile getiren öğrenciler, diktikleri fidelerin gelişim sürecini yakından takip edeceklerini ve tohum alma işlemi de yapacaklarını ifade etti.
Permakültür Doğal Tarım Projesi ile öğrencilere yaşam becerileri kazandırmayı hedeflediklerini belirten sosyal bilgiler öğretmeni Ali Rıza Günay da, Nilüfer Kent Bostanları’ndan aldıkları havuç, ıspanak, pazı, maydanoz gibi tohumlar ile brokoli, lahana ve marul fidelerini toprakla buluşturduklarını belirtti.
Uygulamayı okullarda yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Nilüfer Belediyesi Kent Bostanları sorumlusu Selin Bıçakçıoğlu da, Nilüfer Kent Bostanları’ndan fide, tohum, kompost ve gübre talebinde bulunan her okula destek olacaklarını vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursaspor’un Fenerbahçe’den kiraladığı futbolcu İsmail Yüksek’in arabası çalındı
YEREL HABERLER Bursaspor’un Fenerbahçe’den kiraladığı futbolcu ...
Engelliler çakı gibi asker oldu Engellilerin bir günlük askerlik sevinci
YEREL HABERLER Engelliler çakı gibi asker oldu Engellilerin bir ...
Uludağ'da kaybolan kadını bulup, postallarını veren, sırtında taşıyan o askere plaket
YEREL HABERLER Uludağ'da kaybolan kadını bulup, postallarını veren, ...
Sağlık turizminde Bursa öne çıkıyor ''Türkiye 2023’de medikal turizmden 20 milyar dolar gelir hedefliyor'' ''Termal turizmde Türkiye dünyada 7 sırada yer alıyor''
YEREL HABERLER Sağlık turizminde Bursa öne çıkıyor ''Türkiye 2023’de ...
Bursa'da ilginç olay...Kayıp olduğu sanılan şahıs kendisini arama çalışmasına katıldı İnegöl ilçesinde kaybolduğu ihbarı yapılan şahsın arama çalışmalarına, kayıp olduğu için aranan kişi de katıldı
YEREL HABERLER Bursa'da ilginç olay...Kayıp olduğu sanılan şahıs ...
Su borcu yapılandırmasında son günler
YEREL HABERLER Su borcu yapılandırmasında son günler
Uyuşturucuyla savaşa “Yıldırım” destek
YEREL HABERLER Uyuşturucuyla savaşa “Yıldırım” destek
Kış spor okullarında yeni dönem başladı
YEREL HABERLER Kış spor okullarında yeni dönem başladı
Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehre inip yemek aradı
YEREL HABERLER Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehre inip yemek aradı
Yenişehirde kayıp alarmı 2 gündür kayıp kadın her yerde aranıyor
YEREL HABERLER Yenişehirde kayıp alarmı 2 gündür kayıp kadın her ...
Yeni dağcıların ilk faaliyeti Aladağlar oldu
YEREL HABERLER Yeni dağcıların ilk faaliyeti Aladağlar oldu
“Spor Adası” Karacabey’de sporun merkezi olacak
YEREL HABERLER “Spor Adası” Karacabey’de sporun merkezi olacak
Kent Konseyi'nden gıda fiyatlarında fahiş artışa karşı çözüm teklifleri
YEREL HABERLER Kent Konseyi'nden gıda fiyatlarında fahiş artışa ...
Yargıtay'dan misafirhane ücretini eksik ödeyen müdüre kötü haber Konakladığı misafirhanenin parasını eksik ödedi, cezayı yedi
YEREL HABERLER Yargıtay'dan misafirhane ücretini eksik ödeyen müdüre ...
Tuttuğu balıklara kendisi bile inanamadı
YEREL HABERLER Tuttuğu balıklara kendisi bile inanamadı
(Özel) Evin içine baykuş girdi, herkes kaçtı, o kurtardı Evin içine giren baykuşu böyle kurtardı
YEREL HABERLER (Özel) Evin içine baykuş girdi, herkes kaçtı, o ...
(Özel) Kalp kırgınlığını vinçle giderdi
YEREL HABERLER (Özel) Kalp kırgınlığını vinçle giderdi
(Özel) Mahallenin gönüllü kurtarıcıları her zaman göreve hazır Her ay eğitim alan mahalle afet gönüllüleri 7-24 teyakkuzda bekliyor
YEREL HABERLER (Özel) Mahallenin gönüllü kurtarıcıları her zaman ...
Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, cezayı ödemek için kartını alkolmetreye tuttu
YEREL HABERLER Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, cezayı ödemek için ...
Alkollü sürücünün Alkolmetreyi pos cihazı zannedip ödeme yapmayı denemesi gülümsetti Alkollü sürücüden ceza yazan polise 'çok yazma komiserim, babam beni gebertir' açıklaması
YEREL HABERLER Alkollü sürücünün Alkolmetreyi pos cihazı zannedip ...
Bursaspor Kulübü kadro dışı kalan Hasan Ayaroğlu ve Aykut Akgün’ü affetti
YEREL HABERLER Bursaspor Kulübü kadro dışı kalan Hasan Ayaroğlu ve ...
Bursa'da korkutan samanlık yangını
YEREL HABERLER Bursa'da korkutan samanlık yangını
Sülfürik asit yüklü tankerde yangın
YEREL HABERLER Sülfürik asit yüklü tankerde yangın
Bursa'da sülfürik asit yüklü tanker yandı
YEREL HABERLER Bursa'da sülfürik asit yüklü tanker yandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.