Osmangazi’nin kahramanlarına Bakan Soylu’dan teşekkür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batı Karadeniz’de meydana gelen sel felâketinde yaraların el birliği ile sarılması için bölgede yürütülen çalışmalardan dolayı Osmangazi Belediyesi ve kurtarma ekiplerine teşekkür belgesi gönderdi. Belediye personeline belgelerini Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar verdi.

Ülkemizde peş peşe yaşanan yangın ve sel felâketlerinin ardından âfet bölgelerine giderek vatandaşların yaralarını saran olan Osmangazi Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin yürüttüğü başarılı çalışmalar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi. Antalya’daki yangının ardından, Kastamonu Bozkurt’ta yaşanan sel felâketinin yaralarını sarmak için bölgeye giden ekipler, özverili çalışmalarıyla Bozkurt halkının da takdirini kazanmıştı. Yürüttükleri başarılı çalışmaların kendilerini gururlandırdığını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bilmediğiniz bir yerde, bilmediğiniz bir olaya karşı mücadele ediyorsunuz. Gittiğiniz yerde yaptığınız özverili çalışmalar, bizleri gururlandırıyor. Her birinizi ayrı ayrı kutluyorum” dedi.

Kastamonu’daki felâketin ardından Bursa Valiliği ile irtibata geçerek, bölgeye yardım için ekip gönderdiklerini belirten Başkan Mustafa Dündar, “Gelen talebe göre arkadaşlarımızı oraya gönderdik. Âfet bölgesine ilk giden ekiplerden biri olduk. Çokgüzel, başarılı çalışmalar gerçekleştirdiniz. Bunun için sizlere teşekkür ediyorum. Bizleri gururlandırdınız. İnşallah, böyle felaketleri bir daha yaşamayız. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu da, her biriniz için ayrı ayrı teşekkür belgesi gönderdi. Bu gurur belgelerini sizlere takdim etmekten büyük gurur ve mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

AFAD Bursa İl Müdürü Yalçın Mumcu da, Osmangazi Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını takdirle karşıladıklarını söyledi. Bozkurt’taki felâket bölgesinde ekiplerle zaman zaman karşılaştıklarını belirten Mumcu, “Arkadaşlarsağ olsun büyük bir özveri ile çalıştı. Bu çabaları ile Bozkurt halkının da gönüllerini fethettiler. Özellikle çamurları kaldırmada, âfet bölgesinin dezenfekte edilmesinde koordineli bir çalışma yürüttük. Osmangazi Belediyemizin aracı, her sabah erkenden sahada ilaçlama yapıyordu. İnanın herkesten takdir aldılar. Ben de bir kez daha başkanımıza ve arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından imzalanarak gönderilen teşekkür belgelerini,AFAD Bursa İl Müdürü Yalçın Mumcu ile birlikte personele verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.