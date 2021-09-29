Bursa'da 1,5 yıllık pandemi sürecinde en yoğun günlerini yaşayan Bursa Şehir Hastanesi 1 günde yaklaşık 11 bin yılda ise 4 milyondan fazla hastaya ev sahipliği yaptı. Pandemi sürecinde 3 milyondan fazla kişiye poliklinik hizmeti verilen hastanede kovid salgınına rağmen 60 binin üzerinde ameliyat gerçekleştirildi.

Hasta kabulüne 16 Temmuz 2019’da başlayan, resmi açılışı 4 Ağustos 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle yapılan bin 355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi, hizmetteki ikinci yılını tamamladı. Nilüfer ilçesi Bursa İzmir İstanbul Ankara otoyolu üzerindeki Doğanköy mevkiinde 475 bin metrekare kapalı alanda 6 hastaneyi içinde barındıracak şekilde inşa edilen hastane, nitelikli sağlık hizmetleri ile öne çıkıyor.



Günde 11 bin, yılda 4 milyondan fazla hasta

Sadece kovid hastalarının değil, bütün vatandaşların sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilmek zorunda olduklarının altını çizen Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Bursa Şehir Hastanesinin sadece pandemi hastalarına değil, normal hastaların da en iyi şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanmaları konusunda çalıştığını belirtti. Hastane bünyesinde 450 hekimle görev yaptıklarını anlatan Yavuzyılmaz, "Yakın bir zamanda yapmış olduğumuz toplantıda, sadece devlet hastanelerimizde, günlük acillere başvuru sayımız 15 bine yakın. Yani 15 bin kişiden bahsediyoruz. Bizim Şehir Hastanemizde poliklinik ve acil servisimiz günlük başvuru sayısı 11 bin civarında. Yani 11 bin kişi bir günde sadece Şehir Hastanemizden tedavi hizmeti alıyor. Ultrason hizmetleri çok sınırlı ve önemli hizmetlerdir. Günde bin kişiye ultrason hizmeti veriyoruz. Bunlar gerçekten çok önemli rakamlar, bunlar çok önemsenmesi gereken rakamlar. Çünkü sadece kovid değil, bütün vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerini sürdürülebilmek zorundayız. Dolayısıyla biz kovid salgınının yanı sıra, bütün ameliyatları, fizik tedavilerini, inmeleri, tansiyon ve şeker hastalarının hizmetini en iyi şekilde vermek zorundayız. Bunu da vermeye gayret ediyoruz’’ dedi.



"Pandemi sürecinde 3 milyondan fazla kişiye poliklinik hizmeti"

Bin 355 yatak kapasitesiyle Bursa’nın en büyük hastanesi olma özelliğini taşıyan Bursa Şehir Hastanesi'nin pandemide en yoğun günlerini yaşadığını anlatan Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Öğretim Üyesi Dr. Dursun Topal, o dönemde bin 300 kapasitenin üzerine çıktıklarını belirtti. Topal, "2 yıllık pandemi sürecinde 3 milyonun üzerinde hastaya poliklinik hizmeti vermiş durumundayız. Yaklaşık bunun 1 milyonu acil servis hizmeti. Baktığımızda yaklaşık 60 binin üzerinde hastayı ameliyat yapmışız. Bunların çoğu A grubu dediğimiz özellikteki ameliyatlar. Açık kalp cerrahileri ve onkolojik cerrahiler gibi. Tabi bunlar baktığımızda çok ciddi rakamlar" dedi.



Pandemi sürecinde Güney Marmara'nın yükünü çekti

2 yıllık süreçte 11 bin hastaya kemoterapi hizmeti verdiklerini hatırlatan Hastane Başhekimi Dursun Topal, "Onkolojik cerrahilerle alakalı yaklaşık 3 binin üzerinde de, önemli gördüğümüz ameliyatlar gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra hem Bursa’ya, hem de çevre illere hizmet verecek şekilde yanık merkezimiz mevcut. Bu da önemli bir ihtiyacı gidermiş durumda. Açıldığımız günden bu yana yaklaşık 5 bin hastaya yanık tedavisi hizmeti vermişiz. Bununla beraber bin 100 hastayı da yatarak takip etmişiz. Onun dışında kalp merkezimiz mevcut. Kalp merkezimizde de 10 binin üzerinde hastamıza anjiyo ve kapalı hizmetler, kezâ binin üzerinde açık kalp ameliyatı yapmış bulunmaktayız. Şunu da söylemek gerekirse, açıkçası hastanemizin Bursa’nın önemli bir yükünü çektiğini söyleyebiliriz’’ dedi.



"Aynı zamanda eğitim hastanesiyiz"

450 hekimin görev yaptığı Bursa Şehir Hastanesinin aynı zamanda bir eğitim hastanesi olduğuna da dikkat çeken Topal, "Hastanemiz açıldıktan sonra eğitim hastanesi olmaya başladı. 15 civarında eğitim kliniği açıldı. Buralarda asistan arkadaşlarımız yavaş yavaş eğitim almaya başladı. 40’a yakında asistan hekimimiz mevcut onlarda bir yandan eğitimlerini alırlarken bir yandanda görev yapmaya başladılar" diye konuştu.

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