Taha Altıkardeş ve Tuğbey Akgün U19 Milli Takımı’na çağrıldı

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Bursaspor'un iki genç futbolcusu Taha Altıkardeş ve Tuğbey Akgün, U19 Milli Takımı’nın 811 Ekim 2021 tarihlerinde Üsküp'te Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosuna çağrıldı.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: “U19 Milli Takımımızın 811 Ekim 2021 tarihlerinde Üsküp'te Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosu açıklandı. Kuzey Makedonya hazırlık maçları aday kadrosuna Bursasporumuzdan, Taha Altıkardeş ve Tuğbey Akgün davet edildi. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 3 Ekim 2021 Pazar günü saat 18.00'de Kavacık Park Inn by Radisson Otel'de toplanacak.”

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