Helikopterle yüksek gerilim hattı bakımı

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Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, yüksek gerilim hatlarında bakım ve onarım çalışması, helikopterden saflaştırılmış su sıkılarak yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş.´ye (TEİAŞ) bağlı helikopter, Osmangazi ilçesinde bulunan yüksek gerilim hatlarının bakım ve onarım çalışması için havalandı. Yüksek gerilim hatlarında zamanla kirlilik ve çevre koşullarına bağlı iletim performansı azalan izolatörler, helikopterden sıkılan saflaştırılmış suyla temizlendi. Helikopterle temizlik çalışması, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.FOTORĞAFLI DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN

2021-09-29 12:51:14



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