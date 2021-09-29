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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım’dan Vişne Caddesi esnafına tam destek

İHA

Yıldırım’dan Vişne Caddesi esnafına tam destek

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahalle ve esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.
Vişne Caddesi esnafıyla bir araya gelen Başkan Oktay Yılmaz, esnafın meselelerini ve taleplerini dinledi. Türkiye’nin bebe ve çocuk konfeksiyonu üretiminin yüzde 80’ninin Vişne Caddesi’nde gerçekleştirildiğinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Vişne Caddesi, ticarî anlamda ilçemizin en önemli marka değeri. Bu markayı büyütmek ve geliştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Vişne Caddesi’ni sık sık ziyaret ederek, esnafımızla bir araya geliyoruz. Sorunları yerinde görüyoruz, talep ve önerileri dinleyip esnafımızla istişare yapıyoruz. Vişne Caddesi’nin vasıflı eleman ihtiyacını karşılamak için de esnafımızla iş birliği içindeyiz. Yıldırım Sosyal İnovasyon Merkezi’mizde verdiğimiz ücretsiz teknik eğitimlerde yetiştirdiğimiz vasıflı ara elemanları Vişne Caddesi’nde istihdam ettiriyoruz” diye konuştu.
Yıldırım ekonomisinin Türkiye’ye açılan kapısının Vişne ticaret bölgesi olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Değişen ve gelişen dünyada artık yerel yönetimler, sosyal hayattan kültürel faaliyetlere, sportif faaliyetlerden ekonomiye çok geniş bir yelpâzede hizmet üremek zorunda. Bir taraftan kentsel dönüşüm çalışmalarımızla ilçemizin marka değerini yükseltirken, sosyal faaliyetlerimizle insanlarımızın yaşam standartlarını daha da iyileştirmeye çalışıyoruz. İlçe ekonomisini güçlendirmek adına da esnafımızın ticari faaliyetlerini kolaylaştıracak projeler hayata geçiriyoruz. Vişne Caddesi’nin sektördeki payını yükseltecek projeler için esnafımız ile iş birliği içinde çalışıyoruz. Vişne Caddesi esnafını destekleyici çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Ülkenin kalkınması için çalışan esnafımıza bereketli kazançlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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