3 ayda 197 bin metre sathî kaplama

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, son 3 ayda 197 bin 500 metrelik yolda sathî kaplama yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dâiresi Başkanlığı ekipleri, sorumluluk alanında bulunan 8 bin kilometre kara yolu ağında iyileştirme çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. 17 ilçede de özellikle kırsal mahalle yollarında iyileştirme çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Son 3 ay içinde hayata geçirilen çalışmalarla Osmangazi Çaybaşı mezarlık yolu, Orhaneli Dağgüney, Eskidanışment, Büyükorhan Osmanlar, Mazlumlar, Karaçukur yol ayrımı, Ericek Mazlumlar devamı Dursunbey sınırı arası ile Karaçukur mahallesi, Kestel Serme, Keles Uzunöz Kıranışıklar Menteşe arası, Bıyıkalan Harmanlan Dağdemirciler, İnegöl Doğanyurdu, Deydinler Ortaköy arası ile Yıldırım Beyazıt Caddesi, Hamamlı, Aşağıbalı, Edebey, Harmancık Bayramlar ile Yeşilyurt Başak arası, Karacabey KarasuGölecikKedikaya arası ile Örencik yolu, Yarış Kulakpınar arası, Bayramdere, Güngörmez Yarış mahallesi arası, Örencik, Subaşı, Gönü, Kurşunlu ve Yolağzı, İznik ŞerefiyeÇamoluk arası, Kırkhamam, Çamdibi, Kaynarca, Kırıntı Kutluca bağlantı yolu, Elbeyli ve Sansarak mezarlık yolu, Orhangazi Çakırlı Mahmudiye arası, Muradiye Kanalboyu Caddesi, Çamlık yolu, Muradiye ve Torsu yolu, Nilüfer Atlas Kadriye mahalleleri arası, Gürsu Karahıdır ve Mustafakemalpaşa Güllüce Ocaklı YumurcaklıDurumtay Koşuboğazı arası, Yenice Güvem Soğucak hattı ve Keltaş İlyasçılar arasında toplam 197 bin 500 metre sathî kaplama yapıldı.

Kent merkezinde olduğu gibi ilçelerde de ulaşım yatırımlarından asla taviz vermediklerini dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özellikle kış bastırmadan 17 ilçede de kırsal mahalle yollarını sağlıklı hâle getirmek için gayret gösterdiklerini söyledi.

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