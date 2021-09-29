Şantajla para alan gazeteciye 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Bursa'da geçtiğimiz sene haber yapmama karşılığı iş adamlarından şantajla para alan yerel gazete sahibi Necmi İnce 1 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde iş adamlarından şantaj yoluyla para isteyen gazete sahibi Necmi İnce, iddiaya göre kaçak villalarını haber yapmama karşılığı şantaj yaptığı iş adamı Fuat E. ile 7 Eylül 2020 tarihinde bir benzin istasyonunda buluştu. Paraları teslim alırken suçüstü yakalanan İnce sonrasında polis tarafından gözaltına alındı. O anlar saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan ve cezaevinde bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan İnce, devam eden davada şantajdan 1 yıl 8 ay hapis ve 10 bin TL para cezasına çarptırıldı.

İnce hakkında denetimli serbestlik kararı da verildi

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