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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tehlike arz eden metrûk binalar yıkıldı

İHA

Tehlike arz eden metrûk binalar yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, mahalle sakinlerinin talebi üzerine Soğanlı Mahallesi 1. Öztürk Sokak’ta yer alan ve tehlike arz eden iki metrûk binayı yıktı.
Vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren Osmangazi Belediyesi ekipleri, Soğanlı Mahallesi 1. Öztürk Sokak’ta yer alan iki metrûk binayı yıktı. Can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra madde bağımlılarının mesken tutması sebebiyle vatandaşları tedirgin eden metrûk binalar, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından durum tespiti yapılıp, kanunî işlemlerin tamamlanmasının ardından iş makinesi ile yıkıldı. Binaların yıkılması ile vatandaşlar rahat nefes aldı.
Metrûk binaların yıkılmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, “Metrûk binaların yıkılması yönündeki talebimize Osmangazi Belediyesi ânında cevap verdi. Çalışmalarından dolayı belediyemize teşekkür ediyoruz. Metrûk binaların önünden geçmeye korkar olmuştuk. Belediye ekiplerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Belediye ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metrûk binaları, yürürlükteki mevzuata göre yıkmaya devam edeceklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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