Osmangazi’de okul kantinlerine sıkı denetim

Osmangazi Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim dönemiyle birlikte okul kantini denetimlerine başladı. Yetkililer, işletme ruhsatı, hijyen ve yasaklı ürün satışı gibi konularda gerçekleştirilen denetimlerin, yıl boyu devam edeceğini söyledi.

Osmangazi Belediyesi Zabıta ve Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı Gıda ve Çevre Sağlığı birimi ekipleri, yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte ilçe genelindeki okullarda kantin denetimlerini arttırdı. Yüz yüze eğitimin yeniden başladığı okullarda gerçekleştirilen denetimlerde, kantin, kafeterya ve yemekhaneler, işletme ruhsatı, hijyen ve yasaklı ürün satışı yönünden tek tek denetleniyor. İşletmelerin genel temizlik ve hijyen kurallarına uygunluğu, çalışma ruhsatları, tezgahların temizliği, vergi levhası ve diğer belgeleri ayrı ayrı inceleyen ekipler, sağlıksız ürün satışına izin vermiyor. Bunun yanı sıra ürünlerin üzerindeki üretim ve son kullanma tarihlerini kontrol eden ekipler, okul kantinlerinde satışı yasak olan kızartma, cips, gazlı içecek gibi gıdaların satılmasına müsaade etmiyor.

Yapılan denetimlerde kantin sahipleri, eksik görülen konularda yetkililer tarafından sözlü ve yazılı olarak uyarılıyor. 1,5 yıllık aranın ardından okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte denetimleri de başlattıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Yüz yüze eğitimin başladığı okullarımızda, çocuklarımızın sağlığını bozacak ürün satışını engellemek için denetimlere başladık. Zabıta, Gıda ve Çevre Sağlığı birimine bağlı ekiplerimiz, okul kantini, kafeterya ve yemekhanelerde işletme ruhsatı, vergi levhası, çalışanların hijyen belgeleri, kızartma, gazlı içecek ve cips gibi satışı yasak ürün bulunup bulunmadığı yönünden denetliyoruz. Eksiklik tespit edilen işletmeler, bu eksikliklerini gidermeleri için önce yazılı olarak uyarılıyor. Uymayanlarla ilgili ise cezai işlem başlatılıyor. Bu denetimlerimiz, yıl boyu devam edecek. Çocuklarımızın sağlığı açısından tehlike arz eden konularda kesinlikle taviz vermeyeceğiz” diye konuştu.

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