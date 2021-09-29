Uludağ yolunda trafik düzenlemesi

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Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından BursaUludağ yolunun Çekirge ile Yiğitali Jandarma Karakolu arasında kalan kesiminde yol yapım çalışması yapılacak.

Çalışmalar sebebiyle İnkaya çınarı ile Yiğitali Jandarma Karakolu arasındaki yol kesimi 01.10.2021 Cuma (yarın) gününden itibaren 1 ay süre ile taşıt trafiğine tamamen kapatılacak. Çekirge Meydanı ile İnkaya arasındaki yol kesimi 1. etap çalışmaları sırasında bölgesel olarak açık tutulacak. Uludağ Millî Parkı yönündeki bütün trafik şehir merkezinden hareketle Uludağ Yolu Caddesine yönlendirilecek.

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