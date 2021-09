Bu orman arıcıların akınına uğruyor Arıcılardan bal ormanı talebi

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinin kırsal Hacıali ve Güller mahallelerini kapsayan çam ormanı, arıcıların akınına uğruyor.

Bölgedeki iklim şartları ve flora zenginliğini fırsat bilen kovan sahipleri, çam ormanından bu yıl 10 ton bal elde etti. 20 arıcıya ev sahipliği yapan alanda binin üzerinde kovan bulunurken, üreticiler bölgenin bal ormanı olmasına imkân sağlayan düzenlemeler yapılmasını istedi.

Arıcılığın ülke insanı için önemli bir gelir ve gıda kaynağı olduğunu, bal üretiminin yapıldığı yerlerin tamamına yakınını ise ormanlık alanların teşkil ettiğini belirten bal üreticileri, “Mustafakemalpaşa’da da her geçen yıl arıcılık faaliyetleri artıyor. Dünya bal üretiminde ülkemizin ikinci sırada olduğunu düşünürsek, arıcılığın ne kadar mühim bir gelir kapısı olduğu ortaya çıkar. Geçen yıl Lütfiye Mahallesi’nde kurulan bal ormanı uygulamasının yaygınlaştırılmasını, aynı projenin Hacıali ve Güller’de de hayata geçirilmesini bekliyoruz” dediler.

Bölge korunursa bal üretimi artar

Bu bölgedeki bal üretiminin her geçen yıl yükseldiğini kaydeden arıcılar, “Bölgedeki çam ağaçları kovan sahipleri için büyük avantaj. Hemen ormanın alt kısmında bulunan zengin bitki örtüsü ve polen varlığı buradaki bal üretiminin kalitesini arttırıyor. Bölgede şu an 20 bal üreticisinin binin üzerinde kovanı var. Bu yıl bölgedeki çam ormanından 10 ton bal elde edildi. Bölgenin korunarak, bal üretimine imkan sağlayan uygulamalar için teşebbüste bulunulursa bal üretimi daha da artar” diye konuştular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.