Minikler hem gülümsedi, hem de müzik gününü kutladı

Minik öğrenciler, Dünya Gülümse Gününü ve Uluslararası Müzik Gününü yaptıkları koreografiyle kutladı.

Yüzlerinden bir an olsun gülümseme eksik olmayan MBA Okulları’nın Bursa Özlüce Kampüsü öğrencileri, yaptıkları koreografi gösterisiyle hem Dünya Gülümse Gününü, hem de Uluslararası Müzik Gününü kutladı. Okulun bahçesinde toplanan minik öğrenciler, oluşturdukları I (ben), kalp ve sol anahtarıyla görsel bir şölen sundu. 4. sınıfa giden 9 yaşındaki öğrenci ise piyano resitali verdi.

Her yıl ekim ayının ilk cuma gününün, ‘Bir iyilik yapın ve bir kişinin gülümsemesine yardım edin’ sloganıyla ‘Dünya Gülümseme Günü’ olarak kutlandığını ifade eden Okul Müdürü Burhan Yazgan, “Bunun yanı sıra 1 Ekim tarihi ise, Uluslararası Müzik Günü olarak kutlanıyor. Biz de aynı güne denk gelen bu günü birlikte kutlamak istedik. Okulumuzun ilk yılı olmasına rağmen çocuklarımızın sanatla buluşmasını çok önemsiyoruz. Öğrencilerimizin duygularını ifade etmelerini ve dışarı yansıtmaları açısından sanat bizim için çok önemli. Sanat dolu günlerle çocuklarımızı buluşturmanın gayreti içerisindeyiz” dedi.

Müzik akademisi kurucusu Elana Çekiç ise, “Medicana okullarıyla böyle bir projeye imza attığımız için çok mutluyum. Çünkü herkesin müzik ile ilgilenmesi gerekiyor. Hangi enstrüman veya hangi tarzda müzik söylemesi önemli değil” diye konuştu.

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