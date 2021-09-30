Serçelerin muhteşem göçü böyle görüntülendi

Havaların giderek serinlemesiyle birlikte sonbahar kendini iyiçe hissetirirken; doğada bunun etkileri de görülmeye devam ediyor. Ağustos sonu itibariyle göçmen kuşların pek çoğu kışı geçirecekleri ülkelere doğru göç etmeye başlamıştı. Uluabat Gölü sazlıklarında doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından dün çekilen görüntülerde on binlerce söğüt serçesinin oluşturduğu sürü doğa severler tarafından ilgiyle izlendi.

Yazı gölün sazlıklarında ve çayırlarında beslenerek ve yavrulayarak geçiren Söğüt Serçeleri sonbahar ile birlikte bir araya gelerek kalabalık sürüler oluşturuyor. Görenleri kendilerine hayran bırakan bu devasa sürüleri görmek isteyenlerin biraz acele etmesi gerekiyor.

Öyle ki bir kaç gün içerisinde bu büyük Söğüt Serçesi sürüleri kışı geçierecekleri Afrika, Ortadoğu ülkeleri ile Hindistan'a doğru göç edecekler. Seneye bahar aylarında yine geri gelecekler.

Şehir içinde yakın akrabası olan normal serçelere göre vücutlarının daha renkli olduğunu belirten Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş 'Genelde normal serçelerle karıştırılsa da görünümlerinde ciddi farklılıklar var. Göğüslerinde lekelenme, daha kızıl tonlar en belirgin özelikleri. Sazlıklar, çayırlar hatta makilikler üreme ve beslenme alanlarını oluşturur. Yazı bizimle birlikte geçirdiler ve şimdi göç sırası onlarda. Bu yıl doğan yavrularla birlikte oluşturdukları devasa sürüler ile bir yandan yavruları birlikte hareket etmeye alıştırıyorlar. Diğer yandan da göç öncesi yağ depoluyorlar. Bu sürüleri görmek isteyenler şu sıralar nehir ve göl kenarlarında yapacakları yürüyüşlerle bu devasa sürülere denk gelebilirler.' dedi.

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