Gurbetçi öğrencilerin tercihi BUÜ

Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Türk öğrenciler, eğitim görmek için Bursa Uludağ Üniversitesi’ni (BUÜ) tercih etti.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Diyanet bursu alarak Bursa’ya eğitim görmeye gelen öğrencileri ağırladı. Avrupa ülkeleri ve Avustralya’da yaşayan ve bu yıl İlahiyat Fakültesi’ne kayıt yaptıran 35 Türk kökenli öğrenciyle bir araya gelen Kılavuz, üniversite hakkında bilgiler verdi.

Türkiye Diyanet Vakfı Bursa İl Eğitim Koordinatörlüğü bünyesinde himâye edilen öğrencileri eğitim süreleri boyunca misafir olarak kabul edeceklerini ve en iyi şekilde ağırlayacaklarını vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Akademik kadromuz, personelimiz ve verdiğimiz eğitim ile Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasında yer alıyoruz. Üniversitemizin yüzde 10’u dünyanın 135 ülkesinden gelen misafir öğrencilerimizden oluşuyor. Sizler de artık bu grubun içerisinde yer alacaksınız. Eğitim süreciniz boyunca bizim misafirimiz olacak ve üniversitemizin bütün imkânlarından yararlanabileceksiniz. Eğitimlerinizi en iyi şekilde almaya çalışın. Mümkünse çift ana dal, yan dal yapmaya gayret edin. Sonrasında da yüksek lisans ve doktoranızı devam ettirin. Türk milletinin sizin gibi iyi eğitimli gençlere ihtiyacı var. Bizi dünyada en iyi anlatacak olan sizlersiniz. Son yıllarda yayılan İslamofobi ile yapılan mücadeleye çok ciddi katkılar sağlayacağınıza inanıyorum” diye konuştu.

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