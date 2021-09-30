En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir istikametinden gelip İnegöl'e seyir halinde olan sürücü T.C. (20) yönetimindeki 16 ANG 091 plakalı motosiklet, Ağaç İşleri Sanayinden karayoluna çıkan H.S. (40) yönetimindeki 16 AOY 340 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.