Yargıtay'dan flaş karar...O sözler boşanma sebebi sayıldı Eşe, "Ben yoksam sen hiçsin’ demek boşanma sebebi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yargıtay'dan flaş karar...O sözler boşanma sebebi sayıldı Eşe, "Ben yoksam sen hiçsin’ demek boşanma sebebi

İHA

Yargıtay'dan flaş karar...O sözler boşanma sebebi sayıldı Eşe, "Ben yoksam sen hiçsin’ demek boşanma sebebi

Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, “Sen ancak benim paramla varsın, ben yoksam hiçsin” ifadesinin eşini aşağılamak anlamına geldiğini ve haklı boşanma sebebi olduğuna hükmetti.
Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift, karşılıklı boşanma davası açtı. Aile Mahkemesi, erkeğin davasını kabul etti. Davalı karşı davacının kararı temyiz etmesiyle devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Eşi aşağılamanın boşanma sebebi olduğuna dikkat çekilen kararda şu ifadelere yer verildi: “Davacıkarşı davalı kadın, evlilik birliğinin sarsılması hukuki sebebine dayalı olarak boşanma talebinde bulunmuş, davalıkarşı davacı erkek karşı davasıyla zina hukuki sebebine dayalı boşanma istemiştir. Mahkemece davacıkarşı davalı kadının davasının reddine, davalıkarşı davacı erkeğin ise boşanma talebinin kabulüyle tarafların boşanmalarına karar vermiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davalıkarşı davacı erkeğin eşini ‘Sen ancak benim paramla varsın, sen ben yoksam hiçsin’ diyerek aşağıladığı ve eşine yönelik süregelen fiziksel şiddetinin olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda davacıkarşı davalı kadının evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuki sebebine dayalı boşanma davasının ispatlandığının kabulü gerekir. O halde davacıkarşı davalı kadının boşanma davasının kabul edilmesi gerekirken, yetersiz gerekçe ile reddine karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir. Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dünya medyasının gündemine girmişti...O adam konuştu Ekiplerle kendini arayan Beyhan Mutlu: "Dünya umurumda değil"
YEREL HABERLER Dünya medyasının gündemine girmişti...O adam ...
Kas ağrılarına iyi gelen gıdalar
YEREL HABERLER Kas ağrılarına iyi gelen gıdalar
10 farklı bando takımından oluşan 324 bandocu İstiklal Marşı’nı çaldı Bursa’da ilk kez bando festivali düzenlendi
YEREL HABERLER 10 farklı bando takımından oluşan 324 bandocu ...
PFDK, Bursaspor’a para ve bloke cezası verdi
YEREL HABERLER PFDK, Bursaspor’a para ve bloke cezası verdi
Kurşunlu ve 5 kırsal mahalle doğalgaza kavuştu
YEREL HABERLER Kurşunlu ve 5 kırsal mahalle doğalgaza kavuştu
Hazır yemek sektörü tencere enflasyonu ile baş edemiyor
YEREL HABERLER Hazır yemek sektörü tencere enflasyonu ile baş ...
Merinos ruhu yaşatılacak
YEREL HABERLER Merinos ruhu yaşatılacak
Bursa’da Bilim ve Sanat Merkezleri ve Fen Liseleri’nde Ar-Ge dönemi başladı
YEREL HABERLER Bursa’da Bilim ve Sanat Merkezleri ve Fen ...
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır ...
Lokomotiv Plovdiv, Bursaspor’u ziyaret etti
YEREL HABERLER Lokomotiv Plovdiv, Bursaspor’u ziyaret etti
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Sıkıştığı araçtan çıkartılan sürücü 9 saat sonra öldü
YEREL HABERLER Sıkıştığı araçtan çıkartılan sürücü 9 saat sonra öldü
Bursasu, satışta zirveye yürüyor Bursa merkezde satış rakamını yüzde 75 artıran Bursasu, kentte en çok satılan ilk 3 marka arasına girdi
YEREL HABERLER Bursasu, satışta zirveye yürüyor Bursa merkezde satış ...
Nilüferli kadınlara Fransızca eğitimi
YEREL HABERLER Nilüferli kadınlara Fransızca eğitimi
Bu hasadın ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak
YEREL HABERLER Bu hasadın ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak
Bursa'da jandarma astsubay adaylarının yemin töreni
YEREL HABERLER Bursa'da jandarma astsubay adaylarının yemin töreni
Kazadan 9 saat sonra hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazadan 9 saat sonra hayatını kaybetti
"Burnuma yumruk yiyince bıçakladım" Sevgilisini bıçaklayan kadın tutuklandı
YEREL HABERLER "Burnuma yumruk yiyince bıçakladım" Sevgilisini ...
Bursa'da kendini arayan adam dünya gündeminde
YEREL HABERLER Bursa'da kendini arayan adam dünya gündeminde
Gurbetçi öğrencilerin tercihi BUÜ
YEREL HABERLER Gurbetçi öğrencilerin tercihi BUÜ
Bursaspor çift kale maç yaptı
YEREL HABERLER Bursaspor çift kale maç yaptı
Şiddet uygulayan sevgilisini bıçaklayan Nezahat tutuklandı
YEREL HABERLER Şiddet uygulayan sevgilisini bıçaklayan Nezahat ...
Müjdeyi Bakan Soylu verdi Yeni nesil nüfus müdürlükleri hizmete hazır İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medyada yaptığı Bursa paylaşımında 19 nokta hizmet verecek yeni konsept nüfus müdürlüklerini anlattı
YEREL HABERLER Müjdeyi Bakan Soylu verdi Yeni nesil nüfus ...
Osmangazi Camii’ne yakışan hizmet Hüdavendigâr Osmangazi Camii müştemilatında sona gelindi
YEREL HABERLER Osmangazi Camii’ne yakışan hizmet Hüdavendigâr ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.