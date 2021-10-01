Nilüfer Belediyesi personelinden anlamlı bağış

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Nilüfer Belediyesi personeli, anlamlı bir duyarlılığa imza atarak Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Nilüfer Belediyesi personeli duyarlı bir davranış sergileyerek Kızılay’a kan bağışında bulundu. Nilüfer Belediyesi Halk Evi’ne gelen Kızılay gezici kan alma birimi, gün boyu çalışmalarını burada sürdürdü. Nilüfer Belediyesi çalışanlarından kan vermek isteyenler, önce sorgulama formunu doldurdu. Doktor kontrolünden sonra kan değerleri uygun olan personel, kan bağışında bulundu. Bölgede yaşayan vatandaşlar da kan vererek katkıda bulundu.

Duyarlı personele teşekkür eden Kızılay yetkileri, kent genelinde kan bağışının yetersiz olduğunu belirterek herkesi kan vermeye davet etti.

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