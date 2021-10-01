Turizmde hedef pazarı çeşitlendirmek

Bursa’nın turizme yönelik değerleri 11. Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı’nda tanıtıldı.

Van Expo Center’da yapılan 11. Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı’na Türkiye, İran, Irak, Azerbaycan ve diğer komşu ülkelerden turizm sektörü paydaşları, kamu kurumu, sivil toplum kuruluşu, sanayici ve iş adamlarının katıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’nin şehrin sahip olduğu turizm değerlerini tanıttığı fuarda, özellikle Azerbaycan, İran ve Irak’tan katılan tur operatörleriyle ikili temaslarda bulunuldu. Bursa’ya davet edilen acente ve tur operatörleriyle Bursa’da yapılacak iş bağlantılarının ardından bu ülkelerden turist akışının hızlanması hedefleniyor.

Fuarın açılış töreninin ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Bursa standını ziyaret etti. Yavuz, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa’yla ilgili çalışmaların başladığını, yıl boyu gerçekleştirilecek ve organizasyonlara ev sahipliği yapacak olan Bursa’ya Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak destek vereceklerini belirtti. Özkan, turizm destinasyonları içinde önemli bir yere sahip olan Bursa’nın pazar çeşitlendirmesinde de faal rol aldığını görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Dijital tanıtım öne çıktı

Bursa Büyükşehir Belediyesi birimlerince geliştirilen GoBursa mobil uygulaması ile www.bursa.com.tr web sitesinin öne çıktığı fuarda çok sayıda ziyaretçi Bursa ile ilgili tur programlarını oluşturmak için dijital karekodlar ile desteklenen fuar standında GoBursa mobil uygulamasını cep telefonuna yükledi ve web sitesini de ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.