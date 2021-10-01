Başkan Yılmaz şampiyonları ağırladı Yıldırım Belediyesi’nden milli teknoloji hamlesine tam destek

TEKNOFEST 2021 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında eylül ayı boyunca süren yarışmalara Yıldırım Belediyesi’nin desteğiyle yüze yakın takımla katılan Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencileri, birçok kategoride gerçekleştirdikleri projeler ve derecelerle takdir topladı.

Savaşan İHA yarışması döner kanat kategorisinde birinci olan BTÜ ÖZTÜRK Takımı, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın elinden almanın sevincini yaşarken, birincilik ödülü ile beraber en özgün yazılım ödülüne de lâyık görüldü. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da, TEKNOFEST 2021’de 139 takımı geride bırakarak birinci olan Bursa Teknik Üniversitesi ‘ÖZTÜRK’ takımı şampiyonlarını makamında ağırladı.

Teknolojiyi tüketen bir toplumdan çok üreten bir toplum olma yolunda ilerleyeceklerinin altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak hayallerinin peşinde koşan, dâima üreten, vatanına, milletine ve bayrağına yakışır bir azimle çalışan gençlerimizin, bütün imkânlarımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz. TEKNOFEST yarışmasına katılan Bursa Teknik Üniversitesi’ndeki takımlarımıza süreç içerisinde elimizden gelen desteği verdik. Evlatlarımız ciddi bir çalışma temposu ile 9 ayrı ödül aldı. Millî ve yerli projelerin hızlıca hayata geçmesine öncülük eden TEKNOFEST’te, ‘Yıldırım’ rüzgârı estirdik. Ben ülkesine değer katmak için çalışan bütün gençlerimize teşekkür ediyorum. Onların her dâim destekçisi olmayı sürdüreceğiz” dedi.

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