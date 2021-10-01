Busader'den organ bağışı

Busader Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu, “Hayata Tutunuyoruz” projesi kapsamında hep birlikte organ bağışında bulundu. Sağlık ve eğitim alanındaki çalışmalarıyla çok sayıda hayata dokunan Dernek, organ nakli bekleyen binlerce hasta için de bir umut ışığı yakmış oldu.

Busader yeni dönemde hayata geçirdiği “Hayata Tutunuyoruz” projesi kapsamında Bursa İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerini ağırladı. Organ bağışı konusunda bilgi alışverişinin yapıldığı toplantıda, Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri, hep birlikte organ bağışında bulundu. İlgili formaları dolduran üyelere bağış kartları teslim edildi.

Bugüne kadar çok sayıda önemli projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Busader Yönetim Kurulu Başkanı Tülin Günbatılı, yeni dönemde yine aynı hassasiyetle çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi. İnsanların hayatlarına dokunan özel çalışmalara imza atmak istediklerini aktaran Başkan Tülin Günbatılı; “Yeni dönem için Hayata Tutunuyoruz mottosuyla proje üreteceğiz. Önceliği organ nakli konusuna verdik. Ülkemizde bu konuda hem bilgi eksikliği hem de bağış eksikliği olduğunu gördük. Yetkililerle bir araya geldik. İl Sağlık Müdürlüğü’nden gelen sorumlu arkadaşlarımızdan konunun içeriğini dinledik. Yönetim Kurulu olarak organ bağışına dikkat çekmek için ilk adımı bizim atmamız gerektiğini düşündük. Bugün hep birlikte organlarımızı bağışladık. Bundan sonraki süreçte de halkımızı organ bağışı konusunda bilgilendirecek faaliyetler gerçekleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Yapılacak her organ bağışı ile bir insanın geleceğe umutla bakmasına vesile olunacağını söyleyen Busader Yönetim Kurulu Başkanı Tülin Günbatılı, organ bağışının hayat kurtarmak değil, hayata tutunmak için bir şans oluşturmak anlamına geldiğine işaret etti. Günbatılı; “Organ bağışı ile sadece bir hastayı umutlandırmış olmuyorsunuz, o hastanın ailesinin de yüzünün gülmesine vesile oluyorsunuz. Bu çok önemli bir destek. Dernek olarak bugüne kadar hayata geçirdiğimiz projelerde her zaman başarılı olduk. Organ bağışı konusunda bir kişinin yüzünü güldürebilirsek, kendimizi başarılı hissedeceğiz ve mutluluğumuz artacak” açıklamasında bulundu.

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