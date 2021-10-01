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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaizen Sistemi’nde ilk ödüller sahiplerini buldu

İHA

Kaizen Sistemi’nde ilk ödüller sahiplerini buldu

İnegöl Belediyesi’nin Fikir Gölü Platformunu geliştirerek uygulamaya geçirdiği “Kaizen Öneri Sistemi” kapsamında 4 personelin projesi ödüle lâyık görüldü. Personellere ödülleri törenle takdim edildi.
İnegöl Belediyesi’nde Kaizen Öneri Sistemi uygulaması başladı. Daha önce Fikir Gölü Platformu adıyla yapılan uygulama geliştirilerek kaizene göre uyarlandı. Uygulama kapsamında kuruma teklifte bulunan personeller, belirlenen ödül cetveli üzerinden farklı ödüllerle taltif edildi. İnegöl Belediyesi’ne öneri sunan 4 personel için ödül töreni düzenlendi.
Encümen salonunda yapılan ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Göreve başladığımızda özellikle çalışma arkadaşlarımızın fikir ve kanaatlerini bildirebilmesi için proje başlatmıştık. Vatandaşlarımızın da ayrıca bizlere kanaatlerini, olumlu olumsuz görüşlerini bildirmeleri için inegölünfikri.com sayfasını oluşturmuştuk. Tabii kurum içerisinde özellikle fikirlerin gelmesi ve daha teşvik edici olması adına fikir gölünün kendi içerisindeki eksiklerini öngörerek, bunu Kaizen Öneri Sistemi ile çözümlemiş oluyoruz. Bu platform sayesinde bütün ekiplerimizden gelen her görüş bizlere ulaşıyor. Bunları tek tek irdeleyerek arkadaşlarımıza havale etmiş oluyoruz. Burada bir kaizen ekibi de var. Aslında uygulamayı farklı bir boyuta taşımış oluyoruz. Bildiğiniz gibi uzun zamandır kurum olarak da kaizen ile yalın ve yenilikçi çalışmayı merkezimize alacak çalışmalar yürütüyoruz. Burada kaizenin tüm eğitim koçlarıyla, yöneticileriyle, kaizen ekibimizle bu çalışmaları birlikte yürütüyoruz. Çalışma arkadaşlarıma da katkıları için teşekkür ediyorum. Çünkü kamuda gelenek haline gelmiş olan bir çalışma mantığı değil bu. İlçe belediyesi olarak Türkiye’de ilkiz bunu deneyimlemeye çalışan, kendi bünyesine yerleştirmeye çalışan” dedi.
Sürecin nasıl işlediğine ilişkin de bilgi veren Başkan Taban, “Bizlere farklı kanallardan ulaşan önerileri belirli periyotlarda toplayarak değerlendiriyoruz. Bu değerlendirme içerisinde Başkan Yardımcılarımız, Müdürlerimiz, Kaizen Proje Takımı arkadaşlarımız var. Tek başımıza karar verdiğimiz bir durum değil. Faydaya dönüştürebileceğimiz kıymetli fikirleri ödüllendiriyoruz. A kategorisinde; 100.000 TL ve üzeri kazanç sağlayan öneriler için Aile ile birlikte Oylat’ta 2 gece konaklama. B kategorisinde; 50.000100.000 TL arası kazanç sağlayan öneriler için aile ile birlikte DOSTUM’da 2 gece konaklama. C kategorisinde; 25.00050.000 TL arası kazanç sağlayan öneriler için Aktaş Tepesi paraşüt uçuşu veya 400 TL değerinde İNESMEK butik çeki. D kategorisinde; 5.00025.000 arası kazanç sağlayan öneriler için 200 TL değerinde İNESMEK butik çeki veya 2 aylık yüzme kursu. E kategorisinde; 05.000 arası kazanç sağlayan öneriler için ailece İNESMEK mutfağında öğle yemeği ve F Kategorisinde; 6 ayda bir ‘En İyi Öneri Ödülü’ verilecek. Burada da ailece DOSTUM’da 2 gece konaklama ve Aktaş Tepesi paraşüt uçuşu verilecek” diye konuştu.

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