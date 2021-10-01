Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da Zihni Kartal´ın (30) kullandığı motosikletle otomobile çarpıp yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, İnegöl ilçesi Hamzabey Caddesi´nde meydana geldi. Zihni Kartal yönetimindeki 34 DNJ 684 motosiklet, Seçil Sokak´a dönüş yapan Nursen M. (33) yönetimindeki 16 L 9305 plakalı otomobile çarptı. Kazada Kartal yaralanırken, otomobil sürücüsü ise kaçtı.
Zihni Kartal, bölgeye sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Evine gittiği tespit edilen otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Bu arada kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-10-01 15:23:29
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