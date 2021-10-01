AK Parti Karacabey Gençlik Kolları tarafından ilk kez düzenlenen ve 10 takım 30 sporcunun katıldığı “3x3 ödüllü sokak basketbolu turnuvası" sona erdi.

Müsabakalar Atatürk Kültür Parkı içerisinde bulunan basketbol sahasında yapılırken, 3x3 sokak basketbolu turnuvası kapanış töreninde dereceye giren takımlara ödülleri verildi. Büyük heyecana sahne olan turnuva gençler tarafından büyük ilgi gördü. Turnuvada yer alan ve final müsabakalarının ardından dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlendi. Ödül törenine, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan ve yönetim kurulu üyeleri, Karacabey Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürü Ayhan Sağlam, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Turnuvada alınan sonuçlara göre birinci olan Genç Fenerbahçeliler 1 takımına 750 TL para ödülü, Bursaspor Basketbol takımının forması ve Sinyal Sürücü Kursu’ndan %25 indirim, ikinci olan Genç Fenerbahçeliler 2 takımına 500 TL para ödülü, Bursaspor Basketbol takımının forması ve Sinyal Sürücü Kursu’ndan %25 indirim, üçüncü olan Şaşkın Aperatif takımına 250 TL para ödülü, Bursaspor Basketbol takımının forması ve Sinyal Sürücü Kursu’ndan yüzde 25 indirimin yanı sıra takımlara kupa ve madalyaları verildi. Ayrıca 3’lük atma yarışında birinci olan Anıl Aygün’e de Bursaspor Basketbol takımının forması hediye edildi.

AK Parti Karacabey Gençlik Kolları Başkanı Berk Yigen, “Karacabey AK Parti Gençlik Kolları olarak gençlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz AK Parti Gençlik Kolları olarak her zaman gençlerle iç içe olmak ve bir arada bulunmak adına ArGe çalışmalarımızı hazırlıyor ve program takvimine dahil ediyoruz. Buradaki en önemli hususlardan birisi, belediyemizin ve parti teşkilatımızın gençlere verdiği önem. Bu turnuvayı düzenlenmesinde ilçe esnaflarımız da bize destek verdiler. Ben bütün esnaflarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Spora her zaman destek verdiklerini belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Bugün AK Parti İlçe Gençlik Kollarımızın düzenlediği sokak basketbolu turnuvası finaline katıldık. Emeği geçen ve katılan herkesi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.