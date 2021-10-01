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Herkes onu mutlu etmek için bir araya geldi En güzel doğum günü herkesi duygulandırdı

İHA

Herkes onu mutlu etmek için bir araya geldi En güzel doğum günü herkesi duygulandırdı

Bursa’da herkesin yakından tanıdığı ve sevdiği özel insana doğum günü sürprizi yapıldı.
Eczacı Erdal Tirşahi ve Belediye Başkanı Davut Aydın tarafından yapılan sürprize ilçe sakinleri de katıldı. Doğum günü kutlanan 58 yaşındaki Süleyman Berk’in mutluluğu görülmeye değerdi. Yapılan sürprizde duygu dolu anlar yaşandı. Doğum günü sürprizine Kaymakam Rahmi Köse, Belediye Başkanı Davut Aydın, MHP İlçe Başkanı Arif Eren, Erdal Tirşahi, STK ve oda başkanları, kurum amirleri, esnaflar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Davut Aydın, “İlçemizde herkesin sevdiği, camilerde dolaşan, hepimizin Süleyman abisinin bugün doğum günü olduğunu öğrendik. Kendisine bir jest yapmak için kaymakamımız, esnaflarımız ve ilçe halkımız ile bir araya geldik. Allah onlara sağlıklı ömürler versin. Onların duaları bizlere yeter“ diye konuştu.
Doğum günü pastası kesilen Süleyman Berk'e çeşitli hediyeler verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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