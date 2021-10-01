Traktörün otomobile çarptığı kaza kamerada

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da, geri manevra yapan traktör, seyir halindeki otomobile çarptı. Otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Ali İhsan Kaya (31) yönetimindeki 26 E 6604 plakalı traktör, geri manevra yaparken Celal Yiğit (63) yönetimindeki 16 AHA 858 plakalı otomobile çarptı. Traktörün önündeki forklift ekipmanları otomobile saplandı. Kazada otomobil sürücüsü Yiğit yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Celal Yiğit, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yiğit'in, sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.
Bu arada kazı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-10-01 16:44:47
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