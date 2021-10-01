Özcan Bizati: “Kamptaki birliktelik bize başarı getirecek"

Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, Kocaeli kampında takımın yaşayacağı birlikteliğin ligde başarı getireceğine inandığını söyledi.

Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, Kocaeli kampı öncesi kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. 53 yaşındaki teknik adam şunları söyledi: “Bursa’da iyi hazırlandık. Kocaeli’de buna devam edeceğiz. Sezon başı gibi olmak zorunda. Takımın eksiklerini gidereceğiz. Antrenman sahaları da bu sürede iyileştireceğiz. Takımın fiziki durumunu da aynı şekilde iyi hale getireceğiz. Tesisimizin fiziksel şartları sebebiyle gidiyoruz. Kocaeli’den döndüğümüzde daha iyi konumda olacağız. Şu andaki performansımızın üzerine koymaya gidiyoruz. Birlikte olacağız. Herkes birbirini tanıyacak. Oyunlar oynayacaklar ve bu birliktelik bize başarıyı getirecek.”

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