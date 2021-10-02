Bursa yolu çile dolu

Gemlik Bursa yolunda bulunan kontrol noktasında yapılan denetimler Bursa'ya gidişlerin saatlerce uzamasına sebep olurken, vatandaşlar kontrol noktasının daha az trafik olan Karsak yada Yalova Süpürgelik bölgesine çekilmesini istiyorlar.

Özellikle sabah erken saatlerde Gemlik'ten Bursa'ya işe gidişlerde ve akşam Serbest Bölge ve Fabrikalar bölgesinde işten eve gidenler için büyük sorun oluşturan ve ortalama 1 saatlik bir zaman kaybına neden olan uygulama, kontrol noktasındaki yoğunluk nedeniyle otoyolu kullananlar için de büyük ekonomik külfet oluşturuyor.

Konuyla alakalı bilgi veren vatandaşlar, "Söz konusu uygulama daha önce Ovaakça Mevkisi'ndeydi. Dürdane tepesine kadar kuyruk oluyordu. Şimdi Engürücük bölgesine çekildi, Jandarma rampasına kadar kuyruk oluyor. Denetimler ve kontroller çok yerinde ve isabetli bir karar. Ancak bu şekli ile özellikle mesai saati çıkışlarında aynı araç ve aynı kişiler denetleniyor. Bir çok ilde bu uygulama noktaları il girişlerinde oluyor. Gemlik bu noktada il girişi değil. Kontrol noktası için İl girişi Yalova süpürgelik bölgesinde. Ya da Orhangazi girişinde veya Karsak bölgesi düşünülebilir. Yerli ve milli otomobil fabrikası TOGG'un da bölgeye kattığı hareketlilik de göz önüne alındığında burada ciddi bir trafik yükü var. Kontrol noktasında bu trafik durunca durum içinden çıkılamaz bir hal alıyor. Bu şekli ile Bursa'ya gidişlerde ortalama 3035 dakikalık yol, 1 saati buluyor. Sırf bu yoğunluktan kaçmak isteyenler otoyolu kullanmak zorunda kalırken, bu da otoyolu kullananlar için ciddi bir ekonomik kayba sebep oluyor. Yetkililerin bu duruma bir çözüm bularak trafiğe daha az katılımın olduğu bir bölgeye kontrol noktasının çekilmesini bekliyoruz" dediler.

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