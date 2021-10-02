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Türk mantarının borsasını Alman kurdu Almanya’dan geldi, kilosu 4 bin avro olan profesyonel trüf mantarı uzmanları yetiştiriyor Alman akademisyen, Türkiye’de yetişen trüf mantarlarını Avrupa’ya ihraç ediyor Çok değerli olan beyaz trüf mantarı Türkiye’nin birçok yerinde yetişiyor, ancak bulmak çok zor

İHA

Türk mantarının borsasını Alman kurdu Almanya’dan geldi, kilosu 4 bin avro olan profesyonel trüf mantarı uzmanları yetiştiriyor Alman akademisyen, Türkiye’de yetişen trüf mantarlarını Avrupa’ya ihraç ediyor Çok değerli olan beyaz trüf mantarı Türkiye’nin birçok yerinde yetişiyor, ancak bulmak çok zor

Almanya’dan Bursa’ya gelen Peter Körner, hem akademisyenlik yapıyor, hem de trüf mantarı uzmanı yetiştiriyor.
Alman Peter Körner, Bursa’da akademisyenlik yapıyor. Ayrıca trüf mantarı uzmanı olan Körner, burada şirket kurarak ,trüf mantarı avcılığı yapmak isteyenlere belge verip, bu işi profesyonel ve resmî olarak yapmalarını sağlıyor. Türkiye’de yetişen siyah ve beyaz trüf mantarları, Körner’in şirketi tarafından yurt dışına ve Türkiye’nin lüks restoranlarına satılıyor. Almanya’da siyah trüf mantarının kilosu bin 200 avrodan satılırken, beyaz trüf mantarının ise kilosu 4 bin avrodan alıcı buluyor. Çok değerli olan bu mantarlar Türkiye’nin birçok vilayetinde yetişiyor. Körner, bu işi Türkiye’de meraklılarına öğretip sertifika veriyor. Ayrıca bu işi öğrettiği kursiyerlerin topladığı mantarları şirketi vasıtasıyla alıp yurt dışına ihraç ediyor.
Türkiye’de çok fazla trüf mantarı olduğunu ifade eden Peter Körner, "Bursa’da bir şirketim var. Türkiye’de trüf mantarı borsası kurduk. Türkiye’deki trüf mantarlarını Türkiye ve Avrupa sofralarına sunuyoruz. Trüf mantarının siyah ve beyazı Türkiye’nin bir çok bölgesinde yetişiyor. Bu mantarı bulmak çok zahmetli. Biz bu işi yapmak trüf mantarı bulmak isteyenlere yardımcı oluyoruz. Onlara belge verip, profesyonel trüf mantarı uzmanları yetiştiriyoruz. Biz Türkiye’de resmî olarak trüf mantarı avcılığını yaygınlaştıracağız. Bu mantarın Türk ve Avrupa mutfaklarında yer almasını sağlayacağız. Türkiye’de trüf mantarı bakımından inanılmaz bir kapasitesi var. Biz Türkiye’de resmî olmayan trüf mantarı avcılarını sertifikalı yapmak istiyoruz. Bu işin meraklılarına belge verip, resmî avcı yapıyoruz. Trüf mantarının bir borsası var. Günlük olarak fiyatı değişiyor. Yazın toplanan siyah trüf mantarının kilosu Almanya’da bin 200 avrodan satılıyor. Beyaz trüf mantarının ise kilosu 4 bin avro. Türkiye’de beyaz trüf mantarı çok fazla. Lâkin insanlar bunu çok fazla bilmiyor. Bu mantarın bu kadar tercih edilmesinin sebebi, çok lezzetli olması. Genellikle eğitilmiş köpekler yardımıyla aranıyor. Köpekler olmadan bulmak çok zor. Çünkü toprağın altında yetişiyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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