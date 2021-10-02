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Bursasporlu futbolcu Namiq Alasgarov’a Milli davet

İHA

Bursasporlu futbolcu Namiq Alasgarov’a Milli davet

Bursasporlu futbolcu Namıq Alasgarov, Azerbaycan Milli Takımı’na davet edildi.
TFF 1. Lig’de 8. Haftayı bay geçen ve Milli arayı Kocaeli’de kamp yaparak değerlendiren Bursaspor’da, Azerbaycanlı futbolcu Namıq Alasgarov, kamptan ayrılacak. Azerbaycan’ın 2022 Dünya Kupası elemelerinde karşılaşacağı İrlanda ve Sırbistan maçlarının aday kadrosuna davet edilen Alasgorov, takımla birlikte çalışmalarına ara vererek Azerbaycan’a gidecek. Azerbaycan Milli Takımı 9 Ekim’de evinde İrlanda, 12 Ekim’de de Sırbistan’la karşı karşıya gelecek.

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