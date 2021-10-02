Ceviz ağacından düşen yaşlı adam ağır yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam ağır yaralandı.

Olay, Çitli Mahallesi’ndeki ceviz bahçesinde meydana geldi. Ağaca çıkarak ceviz toplayan Abdullah K. (80), dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten toprak üzerine düştü. Ağır yaralanan adam olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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