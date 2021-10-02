Bursaspor’da Kocaeli kampı başladı

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Bursaspor’da 10 gün sürecek olan Kocaeli kampı yapılan antrenmanla başladı. Yeşilbeyazlı takımda morallerin yüksek olduğu gözlendi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, bu haftayı bay geçmesi ve sonrasındaki Milli ara sebebiyle Kocaeli’de kampa girdi. İlk çalışmasını bugün gerçekleştiren yeşilbeyazlı takımda morallerin yüksek olduğu gözlendi. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres oyunuyla devam etti. Yeşilbeyazlı takım son bölümde çift kale maç yaptı. Bursaspor akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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